Столетняя россиянка назвала секрет долголетия

Сызрань, 1 мая. Жительница Сызрани справилась с тяжелой формой коронавирусной инфекции и отметила свое 100-летие. Клавдия Николаева поделилась секретом своего долголетия.

Главное качество, по словам женщины, – научиться всех прощать. Дочь пенсионерки считает, что дойти до почтенного возраста ее матери помогла безграничная любовь к детям. Ну, а главный секрет длинной активной жизни, как считает сама долгожительница, заключается в непрестанном труде.

С вековым юбилеем Клавдию Николаеву лично приехал поздравить глава города Николай Лядин. По мнению политика, жизненный путь местной жительницы отражает историю России.

«Нам есть с кого брать пример, учиться силе духа, быть настойчивым в достижении цели, достойно воспитывать молодое поколение, трудиться на благо Родины. Спасибо за ваш вклад в Великую Победу и многолетний мирный труд. Желаю вам крепкого здоровья, заботы и внимания родных и близких», – пожелал от чистого сердца Лядин.

Заместитель главы по социальным вопросам Татьяна Журкина зачитала Клавдии Николаевой поздравление президента страны Владимира Путина.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал ФАН важные положения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Они касались темы, которую глава государства назвал «сбережением народа».