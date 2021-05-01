Британские врачи назвали шесть признаков ранней стадии болезни Паркинсона

Лондон, 1 мая. Ранние симптомы идиопатического синдрома паркинсонизма (болезни Паркинсона) перечислили врачи из Великобритании.

Лекарство от этого недуга, поражающего в основном людей преклонного возраста, учеными еще не найдено. Однако, как отмечают специалисты, выявление ранней стадии болезни может существенно замедлить процесс разрушения клеток мозга и облегчить жизнь пациенту.

Главными симптомами ранней стадии болезни Паркинсона медики называют: тремор, потеря запаха, проблемы со сном, трудности при ходьбе, запор, головокружение. Однако самым главным признаком развивающегося недуга является нарушение мыслительных процессов и потеря памяти. Об этом сообщает издание Express.

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