Ряд российских регионов накроют сильные осадки в ближайшие дни

Москва, 1 мая. Циклон со средиземноморского региона принесет непогоду в Татарстан, Северный Кавказ, Туву, Калужскую, Ярославскую, Тверскую области и Санкт-Петербург.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС сообщил, что в большинстве указанных регионах прогнозируются сильные ливни и порывы ветра до 25 м/с. В Челябинскую область придут заморозки до трех градусов мороза.

В Санкт-Петербурге 4 мая ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер усилится до 15-17 м/с, рассказал Вильфанд.

Москву в ближайшие дни тоже накроет непогода. Гидрометцентр РФ объявил желтый уровень погодной опасности и предупредил жителей о значительном усилении ветра.