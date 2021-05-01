Любителям овсянки перечислили способы ее хранения

Москва, 1 мая. Приготовленную овсянку можно хранить в морозилке около трех месяцев. Какие еще существуют способы, рассказали эксперты.

Овсянку можно разделить на несколько порций и хранить их в холоде до пяти дней. Приготовленную кашу можно обезводить с помощью дегидратора, а затем поместить контейнер с полученной массой в прохладное, сухое и темное место, советуют эксперты.

Для хранения следует выбирать пакеты для морозильной камеры, стеклянную посуду или пластиковые контейнеры. Замораживать кашу со специями и фруктами нельзя, так как у овсянки может испортиться вкус и качество.

Если не мыть тару, в которой хранятся хлопья, то в продукт могут проникнуть вредные бактерии. Для сохранения питательных веществ овсянку нужно поместить в прохладу и немного давать доступ свету. Если поместить контейнер во влажное место, то есть риск роста плесени, предупредили специалисты.

Американские диетологи считают, что ежедневное употребление овсянки в некоторых случаях может негативно сказаться на здоровье. Ее посоветовали исключить из рациона людям с синдромом раздраженного кишечника.