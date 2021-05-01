Диетологи назвали главное отличие оливок от маслин

Москва, 1 мая. Единственная разница между оливками и маслинами заключается в их калорийности. Однако обе ягоды представляют собой плоды одного и того же дерева.

Консервированные оливки содержат в себе около 180 кКал на 100 граммов продукта. Калорийность маслин обычно составляет не больше 115 кКал. Обе ягоды богаты полезными для организма веществами и могут использоваться во время диет. Однако людям с лишним весом нужно обращать внимание на содержание соли в продукте. Избыток последней может привести к задержке воды в организме и навредить органам сердечно-сосудистой системы.

Оливки и маслины богаты мононенасыщенными жирными кислотами, минералами, витаминами А и Е. Они положительно сказываются на пищеварении, разжижают кровь, препятствуют образованию тромбов и стабилизируют уровень гормонов у женщин. С осторожностью употреблять маслины и оливки рекомендуется людям с гипертонией, гастритом, болезнями печени, почек и мочевыводящей системы.

Тренер по фитнесу Валерия Степанькова ранее рассказала, как избавиться от лишних килограммов без тяжелых физических нагрузок. Секрет похудения заключается в том, чтобы заменить калорийные продукты в рационе на более диетические.