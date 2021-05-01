Доктор Мясников посоветовал россиянам брать с него пример

Москва, 1 мая. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что считает себя примером для жителей России. Об этом он сообщил в интервью «Россия-1»

Мясников регулярно обливается холодной водой, чтобы закалить организм. По словам врача, многие россияне отказываются от бани и водных процедур из-за якобы холестерина и гипертонии. Телеведущий поделился, что сам страдает от этих заболеваний, однако это не останавливает его от закаливания.

«Все делайте так. Завидуйте!» – сказал Мясников после того как облился холодной водой.

Телеведущий признался, что он даже не замерз. Доктор и раньше демонстрировал своим поклонникам и зрителям «старую закалку». Врач бросился в сугроб и после скатился в реку. Таким образом он решил показать своим подписчикам, что нужно закалять организм.

Недавно Мясников перечислил основные симптомы, которые указывают на атипичные родинки. По его словам, если на теле более 50 родинок. то это является фактором риска развития меланомы.