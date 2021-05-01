Пожилая пара взломала замок и совершила побег из дома престарелых в США

Лебнон, 1 мая. Пенсионеры взломали электронный замок и сбежали из дома престарелых. Инцидент произошел в американском штате Теннесси.

Пожилой американец использовал знания военной подготовки и азбуку Морзе. Его вместе с супругой обнаружили спустя полчаса после побега. Пожилые люди находились в двух кварталах от спецучреждения.

Мужчина услышал, как персонал набирает числа на клавиатуре электронного замка. На службе в армии он изучал азбуку Морзе, поэтому смог с легкостью расшифровать код. Дом престарелых оштрафовали на 2 тысячи долларов, так как он не смог обеспечить безопасность пациентов.

Недавно была задержана группа злоумышленников по подозрению в нападении на выгульщика собак Леди Гаги. Преступники нанесли мужчине огнестрельное ранение и украли дорогих щенков.