Боррель от имени Евросоюза осудил ответные санкции России

Брюссель, 1 мая. Решение России запретить въезд на территорию страны для восьми европейских чиновников не остановит Евросоюз в борьбе за международное право и демократию.

Таким образом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отреагировал на ограничения Москвы. По его словам, жест российских властей не помешает наказывать причастных к нарушению человеческих прав. Политик также выказал поддержку попавшим в черный список гражданам Евросоюза, передает телеканал RT. Принятые Россией меры стали ответом на решение Совета ЕС ввести санкции против шести граждан РФ.

«Российские действия не помешают Европейскому союзу продолжать поддержку прав человека, демократии и международного права», — говорится в заявлении Борреля.

Несмотря на активное стремление России к решению возникающих с Западом разногласий дипломатическим путем, руководство ЕС продолжает игнорировать мирный путь и придавать накрученным проблемам публичный характер. Это может привести к полному сдерживанию страны, но правительство подобного не допустит, ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.