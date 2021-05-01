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Китайские читатели: Индия не стала «разменной монетой» США из-за поставок оружия РФ

Политика
Китайские читатели: Индия не стала «разменной монетой» США из-за поставок оружия РФ
pixabay.com

Пекин, 1 мая. Российская сторона будет сотрудничать с Индией, несмотря на недовольства со стороны США. Такой сигнал Москва послала Вашингтону, сообщает South China Morning Post.

Соединенные Штаты намерены «отучить» Индию покупать российское вооружение с помощью введения против Нью-Дели санкций. Однако этот факт не мешает встретиться главам МИД и Минобороны России и Индии в формате «2+2», передает «ПолитЭксперт».

Так, Индия пытается показать Вашингтону, что имеет полную «стратегическую автономию», рассказал бывший министр иностранных дел Индии Канвал Сибал. Кроме того, страна намерена прояснить все недоразумения, которые возникли между двумя государствами. Например, участие индийской стороны в альянсе QUAD, который возглавляется США. Эту организацию рассматривают как «противодействие» влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Однако Индия намерена продемонстрировать РФ, что участие в альянсе не означает отказ от наработанного партнерства, а диалог с российской стороной не просто возможен, а необходим. По словам бывшего министра, QUAD не противодействует Москве. Если бы это было так, то Нью-Дели просто не стал бы присоединяться к организации.

Диалог двух стран способен успокоить опасения по поводу растущих связей Индии и США. Скорее всего, во время переговоров Москва добьется соглашения, чтобы Нью-Дели не позволял использовать оборонное оружие РФ членам QUAD.

Китайские комментаторы после прочтения материала заметили, что Москва разрешением на приобретение оружия защитила Нью-Дели от полного контроля Вашингтона. Индия в этом случае не стала «разменной монетой» США.

Недавно ряд индийских штатов выдали разрешение на экстренное использование российской вакцины «Спутник V». Так, Индия стала 60-й страной, где будет использоваться препарат.

китай индия сми нью-дели
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