Город Сочи принял первые сто тысяч туристов в летнем сезоне

Сочи, 1 мая. Власти города Сочи открыли 14 пляжей. Курорт принял уже около ста тысяч отдыхающих. Администрация пытается сдержать цены на гостиничные номера на фоне высокого спроса.

Директор департамента курортов и туризма Сочи Светлана Батяйкина рассказала, что многие санатории до трех звезд сдерживают цены на уровне от 1,6 до 4 тысяч рублей с трехразовым питанием, сообщает издание «Кубань 24».

Кроме того, несмотря на большое количество желающих посетить черноморский курорт, санатории предоставляют бесплатные путевки ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. В текущем году в Сочи смогут отдохнуть и пройти лечение 104 ветерана.

Также из-за высокого потока отдыхающих на курорте заработает горячая линия. С мая по сентябрь в городе ожидается более четырех миллионов туристов.