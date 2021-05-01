Россиянам рассказали, как своими силами справиться с дефицитом витаминов

Москва, 1 мая. При серьезной нехватке полезных веществ обращаться нужно к специалисту. В более простых случаях можно обойтись своими силами.

Прежде всего следует сдать анализы на определенные категории витаминов, чтобы понять, каких именно веществ не хватает организму. Справиться с проблемой можно с помощью питания. При недостатке железа специалисты советуют россиянам есть больше красного мяса, капусту и рыбу. О нехватке кальция говорит покалывание в конечностях и судороги. В этом случае следует употреблять зелень, сыр, сардины и кисломолочные продукты.

Проблемы часто возникают и с витамином B12. Он участвует в создании кровяных и нервных клеток. Продукты животного происхождения содержат этот важный витамин. Пополнить запасы витамина Е можно из орехов, шпината, брокколи, киви и авокадо.

Иммунитет человека зависит от витамина D. Недостаток солнца способствует уменьшению количества вещества в организме. Восполнить его могут печень трески, грибы, жирные виды рыбы и яйца.

Кожура некоторых фруктов полезна для здоровья человека. Она содержит в себе витамины и антиоксиданты.