Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 мая 00:26
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
00:13
Общество
Патриарх Кирилл возглавил пасхальный крестный ход в храме Христа Спасителя
00:13
Политика
Президент России приехал в храм Христа Спасителя
00:11
Общество
Патриарх Кирилл обратился к верующим по случаю Воскресения Христова
00:02
Политика
Анатолий Вассерман объяснил новое назначение Виктории Нуланд
23:59
Политика
Нидерландский журналист указал на фальсификации в деле МН17
23:48
Шоу-бизнес
Валерия заинтриговала зрителей снимками с финала шоу «Маска»
23:48
Общество
Новый закон о предотвращении распространения COVID-19 вступит в силу в РФ 2 мая
23:47
Общество
Столетняя россиянка назвала секрет долголетия
23:45
Общество
Британские врачи назвали шесть признаков ранней стадии болезни Паркинсона
23:38
Общество
Ряд российских регионов накроют сильные осадки в ближайшие дни
23:36
Общество
Время бесплатного проката велобайка в Москве увеличат в два раза 9 Мая
23:35
Общество
Любителям овсянки перечислили способы ее хранения
23:35
Общество
Диетологи назвали главное отличие оливок от маслин
23:33
Общество
Доктор Мясников посоветовал россиянам брать с него пример
23:30
Общество
Пожилая пара взломала замок и совершила побег из дома престарелых в США
23:29
Политика
Боррель от имени Евросоюза осудил ответные санкции России
23:29
Политика
Китайские читатели: Индия не стала «разменной монетой» США из-за поставок оружия РФ
23:26
Общество
Город Сочи принял первые сто тысяч туристов в летнем сезоне
23:24
Общество
Россиянам рассказали, как своими силами справиться с дефицитом витаминов
23:18
Происшествия
Спасатели успешно эвакуировали сорвавшегося на Эльбрусе альпиниста
Все новости

Россиянам рассказали, как своими силами справиться с дефицитом витаминов

Общество
Россиянам рассказали, как своими силами справиться с дефицитом витаминов
freepik.com  /  wayhomestudio

Москва, 1 мая. При серьезной нехватке полезных веществ обращаться нужно к специалисту. В более простых случаях можно обойтись своими силами.

Прежде всего следует сдать анализы на определенные категории витаминов, чтобы понять, каких именно веществ не хватает организму. Справиться с проблемой можно с помощью питания. При недостатке железа специалисты советуют россиянам есть больше красного мяса, капусту и рыбу. О нехватке кальция говорит покалывание в конечностях и судороги. В этом случае следует употреблять зелень, сыр, сардины и кисломолочные продукты.

Проблемы часто возникают и с витамином B12. Он участвует в создании кровяных и нервных клеток. Продукты животного происхождения содержат этот важный витамин. Пополнить запасы витамина Е можно из орехов, шпината, брокколи, киви и авокадо.

Иммунитет человека зависит от витамина D. Недостаток солнца способствует уменьшению количества вещества в организме. Восполнить его могут печень трески, грибы, жирные виды рыбы и яйца.

Кожура некоторых фруктов полезна для здоровья человека. Она содержит в себе витамины и антиоксиданты.

здоровье витамины советы
Комментировать
Самое популярное
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 177296 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Экономика 153946 29 апреля 2021
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Экономика 92116 29 апреля 2021
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 42222 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля
Общество 34174 29 апреля 2021
Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля
Все новости / Общество / Россиянам рассказали, как своими силами справиться с дефицитом витаминов
Рейтинг@Mail.ru