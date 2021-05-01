НХЛ назвала тройку лучших российских хоккеистов в чемпионате

Нью-Йорк, 1 мая. Национальная хоккейная ассоциация (НХЛ) опубликовала список лучших российских хоккеистов, выступающих в лиге, по результатам их игры в апреле.

Первое место эксперты отдали нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину. В прошлом месяце он набрал 24 очка, забросив восемь шайб и сделав 16 результативных передач. Второе место занял форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. На счету хоккеиста 11 голов и три передачи. На третье позиции рейтинга расположился Дмитрий Орлов, защищающий цвета «Вашингтона». В активе защитника четыре шайбы и семь передач, пишет RT.

Недавно появилась информация, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин восстановился после травмы. Он приступил к тренировкам команды, выйдя на лед впервые с 23 апреля.