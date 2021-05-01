Самые мощные полноприводные хэтчбэки назвали в России

Москва, 1 мая. Возглавил список самых мощных хэтчбэков с полным приводом Mercedes-AMG A 45 S. Модель получила четырехцилиндровый 2,0-литровый мотор с турбонаддувом.

Производительность Mercedes-AMG A 45 S составляет 421 лошадиную силу, что делает его самым мощным в списке. Второе место досталось Audi RS3 Sportback. Машина предлагается с пятицилиндровым турбированным силовым агрегатом объемом 2,5 литра. Его мощность оценивается в 400 лошадиных сил.

Замыкает тройку Ford Focus RS в кузове хетчбэк. Автомобиль оснащен четырехцилиндровым турбодвигателем на 2,3 литра. Производительность модели составляет 350 «лошадей».

Автоэксперты ранее назвали самые недорогие в техническом обслуживании автомобили. Первым в рейтинге оказался Hyundai Solaris, ремонт которого не принесет владельцу больших затрат.