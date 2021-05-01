Женщинам назвали пять признаков того, что мужчина думает о другой

Москва, 1 мая. Мужчины не всегда могут забыть бывшую возлюбленную, что мешает будущим отношениям. Специалисты объяснили, когда нужно бить тревогу.

Бывают ситуации, когда мужчина долго не может забыть былую любовь, из-за чего он подыскивает другую партнершу, чтобы залечить свои раны. Но построить здоровые отношения в таких случаях не получится. Также есть вариант, что молодой человек может вернуться к экс-возлюбленной. Первый признак, когда нужно бить тревогу, считают специалисты, это присутствие вещей «бывшей» в доме мужчины. Второй признак – общение в соцсетях. В таких случаях партнер может успокоить, что пытается сохранить дружеские отношения, однако это уже должно вызывать подозрения.

Третий «сигнал», который необходимо заметить, – мужчина говорит об экс-подруге неприятные вещи. Молодой человек, которому безразличны прошлые отношения, не станет и вспоминать о них. С другой стороны, избегать разговоров о бывшей нельзя, поскольку таким образом мужчина скрывает свои чувства. Последний пятый признак – самый неприятный. Возлюбленный часто сравнивает новую девушку с бывшей.

Некоторые мужчины воспринимают разрыв отношений с женщиной как личное оскорбление или унижение. Об особенностях поведения таких мужчин ФАН рассказал сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук.