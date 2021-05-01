Две иномарки столкнулись под Тверью из-за вышедшего на дорогу лося

Тверь, 1 мая. Водитель легковушки пострадал в ДТП на территории Тверской области. Его машина врезалась в иномарку, стоявшую с аварийным сигналом из-за необходимости пропустить лося.

Авария произошла на 16 километре трассы Тверь — Ржев Калининского района, сообщают СМИ со ссылкой на источник в Госавтоинспекции. Предварительно, причиной столкновения стала невнимательность второго водителя. Им оказался 46-летний мужчина. По неофициальным данным, в результате инцидента он получил перелом правой ноги. Остальные подробности происшествия выясняются.

Ранее страшное ДТП произошло под Пензой. Участниками аварии стали сразу четыре автомобиля, в частности фуры. Виновным называют водителя легковушки, который в попытках обогнать машину не учел необходимое для маневра расстояние до транспортного средства.