Девочка из Индии установила рекорд по знанию элементов таблицы Менделеева

Москва, 1 мая. Обладателем мирового рекорда по знанию всех элементов таблицы Менделеева стала четырехлетняя уроженка Индии. Сейчас девочка проживает в Катаре.

Ребенок сумел назвать все химические элементы таблицы Менделеева всего за две с половиной минуты. Ее результат зафиксирован в Международной книге рекордов, которая является аналогом Книги рекордов Гиннеса. Показатель четырехлетней индианки признан лучшим среди детей.

Однако знания ребенка не ограничились таблицей Менделеева. Девочка смогла перечислить всех премьер-министров Индии, планеты в составе Солнечной системы и органы человека.

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов ранее установил новый рекорд в своей команде. Он сумел забить 19 голов в дебютном для себя сезоне НХЛ.