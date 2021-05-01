Нутрициолог Розанова назвала самый вредный вид кофе

Москва, 1 мая. Мода на кофейные напитки набирает обороты. В чем их польза и вред, рассказала нутрициолог, чемпионка России по боди-фитнесу Мария Розанова.

На организм человека влияют кофеин, хлорогеновая кислота, полифенолы и дитерпены. Эти вещества способны создать иллюзию прилива сил, но в избытке провоцируют учащенное сердцебиение, тошноту и повышение холестерина в крови.

У кофе есть противопоказания к употреблению. Среди них диабет, заболевания ЖКТ, инсулинорезистентность, пониженное давление. Иногда этот напиток негативно сказывается на коже и весе человека, передает RT.

Популярностью пользуется кофе с густой молочной пеной. Этот напиток следует избегать, так как он провоцирует процесс брожения и уничтожает полезную микрофлору кишечника. В итоге иммунитет слабеет и не может противостоять вирусам и бактериям. Нутрициолог Розанова советует выбирать американо без сахара.

Придать кофе необычный вкус можно с помощью лимонного сока. Он обогатит напиток витамином С, за счет чего антиоксиданты предотвратят ослабление иммунитета, считают специалисты.