Тверской подросток 16 раз проехал «красный», уходя от погони

Тверь, 1 мая. В Твери 17-летний водитель, уходя от погони, 16 раз проехал на «красный» и 12 раз выехал на «встречку».

УГИБДД по Тверской области опубликовало видео, на которое попал несовершеннолетний автонарушитель. В ходе «Контроля трезвости» инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль ВАЗ 2107. Водитель на требование полиции не отреагировал и продолжил движение. В результате началась погоня. Нарушитель и инспекторы ехали по Центральному и Пролетарскому районам.

Уходя от погони несовершеннолетний водитель 16 раз проехал на запрещающий сигнал светофора, 12 раз выехал на встречную полосу движения. Также подросток совершил еще ряд других нарушений. Остановить водителя «помогла» фура, с которой он столкнулся. Как позже выяснили инспекторы, за рулем машины находился 17-летний подросток. На несовершеннолетнего водителя составлено 38 административных материалов за нарушение требований ПДД, сумма штрафов превысила 100 тысяч рублей.

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