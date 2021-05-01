Участники демонстрации в Берлине закидали полицейских бутылками

Берлин, 1 мая. Первомайское шествие в Берлине было омрачено стычками с правоохранительными органами. Полицейские остановили демонстрацию из-за угрозы распространения COVID-19,

Участники шествия не использовали средства индивидуальной защиты и пренебрегали санитарными нормами. Полицией было принято решение разогнать акцию, однако правоохранители встретили сопротивление. Один из демонстрантов поджег дымовую шашку, после чего в сотрудников правопорядка полетели камни и бутылки. Позже демонстрация была прекращена из-за агрессии участников.

Первомай в австрийской Вене также не прошел без инцидентов. Группа антифашистов начала скандировать лозунги и провоцировать сотрудников правоохранительных органов, сообщает RT.

Недавно в Лондоне прошла массовая акция жителей против введения COVID-паспортов и карантина. Демонстрация переросла в потасовку, в которой пострадали восемь полицейских.