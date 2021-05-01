Ураган развернул припаркованный в аэропорту самолет в Китае

Наньтун, 1 мая. Самолет китайской авиакомпании Donghai Airlines развернулся во время урагана вблизи в провинции Цзянсу. В момент ЧП на борту никого не было, а само судно полностью исправно.

Информацию об этом подтвердили представители перевозчика. Жертв и пострадавших в результате случившегося удалось избежать. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в аэропорту. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как воздушное судно разворачивается на 360 градусов из-за сильных порывов ветра.

Накануне город Наньтун столкнулся с грозой и ураганным ветром. В ряде районов зафиксировали град диаметром от одного до трех сантиметров. Скорость ветра составила 45,5 метра в секунду. Жертвами стихийного бедствия стали 11 жителей, еще более 100 граждан получили различные по степени тяжести травмы.