Болгарский перец поможет улучшить зрение и сбросить лишние килограммы

Москва, 1 мая. Лютеин и зеаксантин, содержащиеся в болгарском перце, способствуют улучшению зрения. Об этом свидетельствуют данные Национального института глаз США.

Овощ может не только сохранить острое зрение, но и поспособствовать в снижении веса. В среднем плоде болгарского перца содержится всего 31 ккал. Профессор диетологии в Пенсильванском университете Доктор Барбара Роллс заявил, что употребление низкокалорийных продуктов сокращает энергетическую ценность в приеме пищи и помогает похудеть.

Кроме того, перец защищает хрящи и кости благодаря большому количеству витамина С. Половина чашки этого овоща содержит дневную рекомендованную дозу витамина. Болгарский перец отвечает и за здоровье суставов.

Недавно диетолог призвала не спешить с употреблением ранней клубники. Она объяснила, что весной клубника привозится издалека и, чтобы сохранить ее целостный вид, ягоду обрабатывают специальными веществами.