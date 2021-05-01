Доктор Мясников может предстать перед судом из-за слов о вреде бытовой техники

Обнинск, 1 мая. Россиянин намерен обратиться в суд с заявлением на одного из главных телевизионных врачей страны Александра Мясникова. Поводом послужила передача врача о вреде бытовой техники.

В рамках авторской программы эксперт рассказал о побочных последствиях от использования микроволновых печей, электрочайников и фенов. В результате многие из зрительниц преклонного возраста стали массового избавляться от дорогого оборудования. Таким образом поступила и бабушка автора заявления из Обнинска, передает Obninsk.name.

«Что это за безобразие? Уж не знаю, чем там думает Мясников, доктором его не назову, но подобные выходки на пользу только производителям электротехники», — пожаловался мужчина.

Сейчас он готовит иск в суд о возмещении материального вреда. Некоторые юристы высоко оценили его шансы на успех, поскольку Мясников известен своим неоднозначным имиджем. Так, в 2020 году он шокировал россиян сравнением коронавируса и ОРЗ. Тогда он быстро ретировался, заявив, что был не прав.

Ранее телеведущий призвал ускорить вакцинацию от COVID-19 в России. По его словам, без поддержки правительства в этом вопросе обойтись почти невозможно, так как рывок со стороны населения маловероятен.