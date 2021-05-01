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Смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra поступит на рынок Европы с 11 мая

Общество
Смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra поступит на рынок Европы с 11 мая
Prt Scr youtube.com  /  TECH BUFF PH

Москва, 1 мая. Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra совсем скоро появится в магазинах Европы. Старт продаж в Нидерландах намечен на 11 мая, сообщают инсайдеры.

Пока новинку могут приобрести жители Китая, Малайзии и Индии. В этих странах Xiaomi Mi 11 Ultra продают за 935-990 долларов. В Европе флагман будет доступен по стоимости 1200 евро за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Xiaomi Mi 11 Ultra обладает основной камерой с главным датчиком Samsung ISOCELL GN на 50 Мп, широкоугольным модулем на 48 Мп, пятикратным оптическим зумом, оптической стабилизацией, дополнительным экраном на задней панели. Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 888.

Не только Xiaomi выпустит на рынок свою новинку в мае текущего года. Компания Apple случайно раскрыла дату продаж iPad Pro, iMac и Apple TV 4K. Приобрести гаджеты можно с 21 мая, подтвердили инсайдеры.

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