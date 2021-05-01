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Автомобилистам рассказали о тонкостях подбора недорогого Bentley с пробегом

Общество
Автомобилистам рассказали о тонкостях подбора недорогого Bentley с пробегом
bentleymedia.com  /  Bentley Motors

Москва, 1 мая. Элитный Bentley Continental GT 10-15-летней давности на вторичном рынке стоит посредственно, а его обслуживание выйдет не дороже чем у Volkswagen Toureg.

Автомобилистам рассказали, как подобрать недорогой Bentley с пробегом. Так, не растративший своей роскоши и респектабельности, несмотря на возраст, Вentley Сontinental первого поколения можно купить за доступную цену. Автомобиль стал прародителем для всех последующих моделей, новинки от английского автопроизводителя выходят именно на его базе, а внешние данные, оснастка, характеристики и качество сборки практически ничем не уступают новым генерациям.

Сейчас на вторичном рынке за несколько миллионов рублей можно отыскать «Континенталь» с двумя-тремя хозяевами. Первое, на что нужно смотреть – это пробег. Недобросовестный продавец может обмануть покупателя, скрутив пробег. Однако салон, выполненный из натурального дерева и кожи, выдаст свой возраст потертостями.

Средняя стоимость Сontinental на вторичном рынке составляет около 1,5 – 2 миллионов. Если попадается объявление с заниженной стоимостью, необходимо внимательно присмотреться к кузову. Bentley славится высоким качеством покраски, соответственно, если при покупке будут видны изъяны, то вероятнее всего, авто побывало в ДТП.

Недавно немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz начал принимать заказы в России на новую модель S-класса. Известно, что цена на автомобиль стартует от 15 230 000 рублей.

автомобиль вentley сontinental
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