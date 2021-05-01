Вин Дизель мог отказаться от главной роли в кинофраншизе «Форсаж»

Лос-Анджелес, 1 мая. Американский актер Вин Дизель после прочтения сценария сомневался в идее принять участие в съемках популярной кинофраншизы «Форсаж».

Сейчас поклонники блокбастера не видят другого человека в этой роли. Однако на этапе съемок роль Доменика Торетто могла достаться другому актеру. Удержать Вина Дизеля помог сценарист Дэвид Эйр, которые внес в сюжет коррективы, устроившие артиста. Сам актер выразил благодарность в подкасте Entertainment Weekly Binge и признался, что благодарен съемочной группе за то, что дали ему покинуть проект.

Скоро на широкие экраны выходит девятая часть Форсажа. В фильме снялись Джон Сина и Шарлиз Терон. Премьера в российских кинотеатрах намечена на 19 мая.