Китайские исследователи перечислили полезные свойства петрушки

Пекин, 1 мая. Знакомая многим петрушка оказалось богатой полезными веществами. За счет содержания антиоксидантов, она способна бороться с аутоиммунными заболеваниями, доказали китайские ученые.

В составе петрушки есть витамин А, который поддерживает здоровье глаз. Еще эта зелень рекомендована к употреблению тем, у кого есть проблемы с почками, так как она богата мочегонными свойствами, добавили ученые.

Турецкие исследователи также доказали пользу петрушки в борьбе с диабетом первого типа. В пучке зелени содержится апигенин, который помогает улучшить формирование нейронов и способен противостоять болезням Альцгеймера и Паркинсона.

Петрушку используют и в косметологии. Ее листья способны бороться с гиперпигментацией, перхотью и раздражением. Зелень может снизить уровень плохого холестерина, а за счет кальция, витамина С и эргостерина сохранить кости крепкими.

Специалисты рекомендуют добавлять в свой рацион любую зелень. Она богата пищевыми волокнами и клетчаткой, которая полезна для печени. Вещества, которые в ней содержатся, способны вывести токсины из организма и наладить его работу.