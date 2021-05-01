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Составлен рейтинг лучших смартфонов-флагманов 2021 года в России

Технологии
Составлен рейтинг лучших смартфонов-флагманов 2021 года в России
mistore-russia.ru  /  Фирменный интернет-магазин техники Xiaomi в Москве

Москва, 1 мая. Всего в рейтинг вошли пять моделей, все из которых доступны на российском рынке. При составлении списка учитывались технические параметры гаджетов, соотношение цены и качества.

Последнее место досталось китайскому флагману Xiaomi Poco F2 Pro. На домашнем рынке модель выходит под названием Redmi K30 Pro. Смартфон оснащен 6,6-дюймовым экраном. Следом расположился южнокорейский Samsung Galaxy S20 Ultra с 6,9-дюймовым дисплеем и встроенной в него фронтальной камерой. За производительность гаджета отвечает чип Exynos 990.

Открывает тройку лидеров Asus ZenFone 7 Pro с выдвижной камерой. Флагман получил трехмодульную основную камеру разрешением 64, 12 и восемь мегапикселей. С помощью выдвижного блока камера может превращаться в фронтальную или основную.

На втором месте расположился Samsung Galaxy S21 Ultra с 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем. Разрешение модулей основной камеры гаджета составляет 108 и 12 мегапикселей. Возглавил рейтинг флагманов Huawei Mate 40 Pro с безрамочным дисплеем на 6,7 дюйма и чипсетом Kirin 9000.

IT-эксперт Александр Тимофеев ранее назвал способы ускорить работу смартфона. Сделать это можно путем обычной чистки, удалив с гаджета все ненужные приложения и файлы.

samsung xiaomi смартфон
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