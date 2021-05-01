Обслуживание автомобилей Hyundai признали самым выгодным

Москва, 1 мая. Модели автопроизводителя Hyundai стали самыми выгодными с точки зрения стоимости деталей и технического обслуживания. К такому выводу пришел автоэксперт Вячеслав Субботин.

Техническое обслуживание позволяет устранить проблемы в работе автомобиля и подготовить машину к эксплуатации. Стоимость этой процедуры может варьироваться в зависимости от модели авто. Наиболее выгодными для покупки Субботин назвал Hyundai Solaris, KIA Rio, Polo Sedan от Volkswagen и Skoda Rapid. Среди отечественных моделей эксперт выделил Lada Vesta и Lada Granta, базирующиеся на Renault Logan, передает iReactor.

Автовладельцам советуют не обращаться в сервисные центры при небольших поломках. Самостоятельная замена колодок, фильтров и масла позволит сэкономить на обслуживании.

Автоэксперты ранее составили рейтинг самых бюджетных кроссоверов в России. Возглавил список автомобиль французского производства Renault Duster, стоимость которого начинается от 945 тысяч рублей.