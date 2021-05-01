Автомобиль Bentley Mulsanne королевы Елизаветы II выставили на продажу

Лондон, 1 мая. Автомобиль Bentley Mulsanne решили продать на торгах. На нем ездила королева Елизавета II в период с 2013 по 2015 годы.

Автомобиль был предназначен для перевозки королевы Великобритании. У Елизаветы II есть два таких транспорта. Один из них находится в Букингемском дворце, а другой — в Винздоре. Выставленный на торги Bentley планируют продать за 180 тысяч фунтов стерлингов.

Bentley Mulsanne сделан согласно классической британской моде. Его выкрасили в зеленый цвет поверх коричневого. В салоне детали выполнены из ореха Burr. Внешний вид дополняет ковер темно-зеленого цвета.

Елизавета II уже завершила период траура после похорон ее супруга принца Филиппа. На днях Ее Величество вышла на прогулку в длинном дождевике и красочном платке. Она осмотрела лошадей и экипаж покойного герцога Эдинбургского.