IT-специалист Власов предупредил граждан РФ о новой схеме обмана по телефону

Москва, 1 мая. Мошенники стали предлагать владельцам банковских карт «защиту от отключения от SWIFT», рассказал эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.

Власов беседе с RT прокомментировал новую мошенническую схему. Он заявил, что порядка 20% людей очень внушаемы и могут попасть на любую «разводку». Злоумышленники будут пользоваться наивностью граждан и придумывать все новые и новые методы обмана.

Специалист посоветовал при получении звонков якобы из банка или полиции класть трубку и самостоятельно перезванивать туда, чтобы убедиться в подлинности информации. Он считает, что существует «мозговой центр», который отлавливает подобные новости и придумывает поводы для социальной инженерии.

«От трех месяцев до полугода — больше такие скрипты не живут», — сказал Власов.

Киберпреступники стали предлагать защиту от блокировки SWIFT владельцам банковских карт после слухов, что Россию могут отключить от системы. При этом мошенники просят передать данные карты и похищают денежные средства.

Кроме того, недобросовестные граждане могут списывать деньги с карты, используя запись голоса клиента. Современные цифровые технологии позволяют распоряжаться средствами удаленно.