Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 мая 22:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:54
Происшествия
Тверской подросток 16 раз проехал «красный», уходя от погони
22:53
Происшествия
Участники демонстрации в Берлине закидали полицейских бутылками
22:52
Происшествия
Ураган развернул припаркованный в аэропорту самолет в Китае
22:45
Общество
Болгарский перец поможет улучшить зрение и сбросить лишние килограммы
22:44
Происшествия
Доктор Мясников может предстать перед судом из-за слов о вреде бытовой техники
22:44
Общество
Смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra поступит на рынок Европы с 11 мая
22:41
Общество
Автомобилистам рассказали о тонкостях подбора недорогого Bentley с пробегом
22:29
Общество
Минувший апрель в Москве стал одним из самых дождливых с 1879 года
22:27
Спорт
Российский боксер Бивол в седьмой раз защитил титул WBA
22:25
Общество
Вин Дизель мог отказаться от главной роли в кинофраншизе «Форсаж»
22:18
Общество
Китайские исследователи перечислили полезные свойства петрушки
22:14
Общество
Туристы нарубили дров в нацпарке Куршская коса в Калининградской области
22:07
Технологии
Составлен рейтинг лучших смартфонов-флагманов 2021 года в России
22:03
Общество
Что помнят россияне о мире, труде и мае?
22:01
Общество
Туристы вытаптывают дюны на высоте Эфа в Калининградской области
22:00
Общество
Врач-диетолог Соломатина назвала лучшие напитки к шашлыкам
21:55
Общество
Обслуживание автомобилей Hyundai признали самым выгодным
21:53
Общество
Автомобиль Bentley Mulsanne королевы Елизаветы II выставили на продажу
21:41
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей о желтом уровне погодной опасности
21:33
Общество
IT-специалист Власов предупредил граждан РФ о новой схеме обмана по телефону
Все новости

Регина Тодоренко заявила о желании родить второго ребенка

Шоу-бизнес
Регина Тодоренко заявила о желании родить второго ребенка
instagram.com  /  @reginatodorenko

Москва, 1 мая. Телеведущая Регина Тодоренко показала архивные снимки, которые были сделаны во время беременности, и рассказала о желании пополнить свое звездное семейство.

Поклонники в последнее время стали буквально осаждать звезду «Орла и решки» вопросами о второй беременности. В разделе Stories Тодоренко решила ответить, хочет ли она снова пережить этот опыт и стать дважды мамой. В ответ на самый волнующий вопрос прозвучало однозначное "да". Оказалось, что телеведущая давно мечтает подарить своему супругу, певцу Владу Топалову еще одного наследника.

Вопросы фанатов заставили звезду немного понастальгировать. Она опубликовала на своей странице в Instagram сразу несколько снимков с округлившимся животом. Фотографии были сделаны, когда Тодоренко была беременна сыном Михаилом. В этом году наследнику звездной пары исполнится три года.

Однако в последнее время ходят слухи, что в отношениях Тодоренко и Топалова намечается кризис. В своем недавнем интервью телеведущая лишь подтвердила опасения поклонников. По словам звезды, после появления на свет сына, страсть в браке сильно поутихла. Супруги даже обратились за помощью к квалифицированному психологу.

Недавно Регина Тодоренко назвала себя плохой матерью. Она призналась подписчикам, что ей пришлось покинуть дом и оставить больного ребенка на попечение его отца ради съемок.

беременность семья тодоренко топалов
Комментировать
Самое популярное
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 175514 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Экономика 150734 29 апреля 2021
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Экономика 89877 29 апреля 2021
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Украинец приехал в Крым спустя 9 лет и рассказал о своих неоднозначных впечатлениях
Общество 56964 28 апреля 2021
Украинец приехал в Крым спустя 9 лет и рассказал о своих неоднозначных впечатлениях
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 37968 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Все новости / Шоу-бизнес / Регина Тодоренко заявила о желании родить второго ребенка
Рейтинг@Mail.ru