Регина Тодоренко заявила о желании родить второго ребенка

Москва, 1 мая. Телеведущая Регина Тодоренко показала архивные снимки, которые были сделаны во время беременности, и рассказала о желании пополнить свое звездное семейство.

Поклонники в последнее время стали буквально осаждать звезду «Орла и решки» вопросами о второй беременности. В разделе Stories Тодоренко решила ответить, хочет ли она снова пережить этот опыт и стать дважды мамой. В ответ на самый волнующий вопрос прозвучало однозначное "да". Оказалось, что телеведущая давно мечтает подарить своему супругу, певцу Владу Топалову еще одного наследника.

Вопросы фанатов заставили звезду немного понастальгировать. Она опубликовала на своей странице в Instagram сразу несколько снимков с округлившимся животом. Фотографии были сделаны, когда Тодоренко была беременна сыном Михаилом. В этом году наследнику звездной пары исполнится три года.

Однако в последнее время ходят слухи, что в отношениях Тодоренко и Топалова намечается кризис. В своем недавнем интервью телеведущая лишь подтвердила опасения поклонников. По словам звезды, после появления на свет сына, страсть в браке сильно поутихла. Супруги даже обратились за помощью к квалифицированному психологу.

Недавно Регина Тодоренко назвала себя плохой матерью. Она призналась подписчикам, что ей пришлось покинуть дом и оставить больного ребенка на попечение его отца ради съемок.