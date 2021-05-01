Предметы железного века и эпохи неолита нашли в ходе раскопок в Красноярске

Красноярск, 1 мая. Несколько объектов культурного наследия были найдены в ходе раскопок в Красноярске. Археологические работы развернулись на месте строительства моста через Енисей.

Около 20 предметов эпохи железного века были обнаружены на стоянке «Высокогорский. Стоянка Костыльниково–1». Археологам удалось найти каменный инвентарь и орнаментированную керамику.

Еще несколько находок эпохи неолита были сделаны на объекте «Абалаково. Бурмакинские камни. Поселение–2». Речь идет о предметах гончарной и лепной керамики, изделиях их металла и бронзы, а также каменных наконечниках.

В настоящее время историки внимательно изучают найденные артефакты. Отчетный материал по ним планируется представить в Институте археологии Российской академии наук. По окончанию работ находки отправятся в Музейный фонд страны.

В Тульской области ученым удалось найти свыше 150 наконечников стрел разных типов, свинцовых пуль и других боевых орудий. Исследовательские работы проводились вблизи реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей.