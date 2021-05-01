Мощная солнечная буря обрушится на Землю 2 мая

Москва, 1 мая. Солнечная буря настигнет Землю 2 мая. Она движется со скоростью свыше 500 километров в секунду и может повредить спутники, передают исследователи.

Ученые сообщают о дыре, которая появилась в экваториальной области атмосферы Солнца. Она способна выбрасывать частицы со скоростью около 1,8 миллиона километров в час, передает издание Express.

Опасность представляет то, что Земля находится на пути у волны солнечных частиц. Поток оценили как шторм класса G1. Это явление может спровоцировать слабые колебания напряжения в электросети и незначительно повлиять на работу спутников.

В мае ожидаются и магнитные бури. Ближайшие из них настигнут 13 и 14 мая. Во время такого явления многие жители жалуются на плохое самочувствие. Однако связь между болезнями и магнитными бурями мала, считает врач и телеведущий Александр Мясников.