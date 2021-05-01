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Колесо обозрения высотой 50 метров заработало в Красноярске

Общество
Колесо обозрения высотой 50 метров заработало в Красноярске
pixabay.com  /  mrlaca76

Красноярск, 1 мая. Новый аттракцион появился в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей». Одним из первых на колесе обозрения прокатился мэр города Сергей Еремин.

Высота аттракциона составляет 50 метров, что в полной мере позволяет насладиться красотами Красноярска. Еремин пояснил, что вместе с ним колесо обозрение оценили его дочери.

«Вид на самой вершине открывается нереальный, восторг! Оценил сегодня вместе с дочками», — написал градоначальник в соцсетях.

Колесо обозрения оборудовано современными кабинками, удобно в которых будет даже людям с ограниченными возможностями. Производителем аттракциона является одно из городских предприятий.

Синоптики ранее рассказали о погоде в Красноярске на майские праздники. В первые дня мая в регионе ожидается дождливая погода, однако уже с понедельника в город придет летнее тепло.

красноярск аттракцион колесо обозрения
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