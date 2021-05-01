Спецборт с Благодатным огнем приземлился в аэропорте Москвы

Москва, 1 мая. Специальный борт с Благодатным огнем прилетел в Москву. Святыню доставят на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

Вечером в субботу святыню смогут получить все желающие на территории 15 храмов Москвы. В столичном аэропорте самолет с Благодатным огнем встретили служители городских храмов и представители регионов, в которые будет передана святыня.

Благодатный огонь встречающим передал председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин. Он возглавляет делегацию России, которая забрала огонь из Израиля.

Чартерный рейс из Израиля ранее доставил частицу Благодатного огня в Ставропольский край. Регион стал первым в России, куда доставили святыню. Встречать частицу огня собрались представители епархий, казаки и православные верующие.