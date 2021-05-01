Андрея Малахова довели до слез в эфире канала «Россия-1»

Москва, 1 мая. Телеведущий Андрей Малахов не смог справиться с эмоциями в эфире своего шоу «Привет, Андрей!». Он едва не разрыдался из-за песен и рассказов о любви.

Новый выпуск передачи Малахова для канала «Россия-1» посвятили русским народным песням. В студию пришли артисты, в том числе 71-летняя Екатерина Молодцова и ее муж Геннадий Николаевич.

Супруги познакомились еще в молодости, поскольку жили в одном селе. Муж исполнительницы стал для нее не просто спутником жизни, но и автором ее песен. Одну из композиций, написанных супругом, Молодцова исполнила на шоу, чем заставила присутствующих в студии пуститься в пляс.

Малахов спросил артистку, сколько они с мужем живут в браке. Певица ответила, что скоро они отпразднуют 50-ю годовщину. Исполнительница порассуждала о настоящих чувствах и призвала не путать мимолетное увлечение с истинной любовью.

«Любовь — это, когда ы болеешь за него. Видишь — спокоен, отвернулась куда-то, не видишь — душа болит», — отметила Молодцова.

После этого артистка исполнила песню «Зови любовь, она и отзовется» вместе с гостями студии. На этом момент Малахов оказался не в силах справиться с чувствами.

«Вы до слез меня довели, что вы творите!» — эмоционально прокричал ведущий.

Один из прошлых выпусков шоу «Привет, Андрей!» был посвящен исполнителям шансона. На передаче Малахов показал уникальное видео с поющим «Рюмку водки на столе» Ярославом Сумишевским.