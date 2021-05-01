Депутат Госдумы РФ рассказал о новом способе пиара Владимира Зеленского

Москва, 1 мая. Предложение украинского лидера Владимира Зеленского встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным является элементом пиара, заявил депутат Госдумы России Константин Затулин.

Зеленский давно перевел данный вопрос в плоскость пиара, уточнил депутат в беседе с журналистами. Политик разыгрывает на людях пьесу, вынося тему переговоров на обсуждение, пояснил Затулин.

Президент Украины предложил Владимиру Путину встретиться в Донбассе, на что российский лидер ответил, что готов принять коллегу в Москве в любое удобное ему время.

Ранее бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал о страхе Зеленского ехать в Москву.