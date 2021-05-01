Власти швейцарского города намерены высылать попрошаек в другие страны Евросоюза

Базель, 1 мая. Руководство Базеля предложило попрошайкам переехать в любую европейскую страну в обмен на письменное обещание не возвращаться в Швейцарию.

Как сообщил председатель местного департамента юстиции и безопасности Топрак Егруз, попрошайки подпишут специальный документ, в котором будет указано, что они не имеют права возвращаться в Швейцарию на протяжении определенного времени. Взамен они получат бесплатный билет в любую европейскую страну.

Уточняется, что за нарушение соглашения попрошайка будет депортирован.

Как стало известно ранее, Швейцария приступила к третьему этапу смягчения коронавирусных ограничений.