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Берн отверг слова Байдена о «налоговой гавани» в Швейцарии

Политика
Берн отверг слова Байдена о «налоговой гавани» в Швейцарии
wikipedia.org  /  Dmitry A. Mottl / CC BY-SA 4.0

Берн, 1 мая. Власти Швейцарии не согласны с позицией президента США Джо Байдена, назвавшего европейскую страну «налоговой гаванью» для американских компаний.

Ранее СМИ сообщили, что Байден в ходе обращения к сенату и Палате представителей Конгресса США раскритиковал ряд американских компаний, которые «избегают уплаты налогов посредством налоговых гаваней в Швейцарии, а также на Бермудских и Каймановых островах». Берн решительно отверг слова президента Соединенных Штатов.

Официальный представитель Министерства финансов Швейцарии Изабель Реш рассказала журналистам одного из российских изданий, что считает подобную характеристику устаревшей и неуместной. Она подчеркнула, что ее страна соответствует всем международным стандартам в вопросах налоговой политики.

Ранее сообщалось, что главы МИД Швейцарии и Ирака обсудили вопрос о замороженных иракских счетах в банках европейской страны.

налоги байден швейцария
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