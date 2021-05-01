Берн отверг слова Байдена о «налоговой гавани» в Швейцарии

Берн, 1 мая. Власти Швейцарии не согласны с позицией президента США Джо Байдена, назвавшего европейскую страну «налоговой гаванью» для американских компаний.

Ранее СМИ сообщили, что Байден в ходе обращения к сенату и Палате представителей Конгресса США раскритиковал ряд американских компаний, которые «избегают уплаты налогов посредством налоговых гаваней в Швейцарии, а также на Бермудских и Каймановых островах». Берн решительно отверг слова президента Соединенных Штатов.

Официальный представитель Министерства финансов Швейцарии Изабель Реш рассказала журналистам одного из российских изданий, что считает подобную характеристику устаревшей и неуместной. Она подчеркнула, что ее страна соответствует всем международным стандартам в вопросах налоговой политики.

Ранее сообщалось, что главы МИД Швейцарии и Ирака обсудили вопрос о замороженных иракских счетах в банках европейской страны.