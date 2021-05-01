Состояние борющейся с раком Светланы Крючковой ухудшилось

Москва, 1 мая. Вот уже более пяти лет народная артистка РСФСР Светлана Крючкова борется с раком. Звезда фильма «Большая перемена» прошла уже несколько курсов химиотерапии.

Известная актриса театра и кино страдает от рака легких — в 2015 году у нее обнаружили опухоль четвертой стадии. Сейчас Крючкова регулярно проходит курсы химиотерапии, которые помогают ей оставаться в ремиссии.

Однако по информации «Собеседника», в последнее время состояние актрисы явно ухудшилось. Корреспонденты попытались связаться со звездой, чтобы узнать, как она себя чувствует. Светлана Крючкова сказала дозвонившимся до нее журналистам, что не может говорить, поскольку сильно болеет.

В последние месяцы артистка регулярно жалуется на самочувствие. Однако она никогда не теряла оптимизма и любви к жизни. За 70 лет звезда пережила несколько тяжелых травм и клиническую смерть. Но каждый раз ей удавалось побороть все недуги и вернуться на сцену родного театра БДТ.

Несколько дней назад во МХАТе им. Горького прошла презентация автобиографической книги Крючковой «Я у жизни ученица», где она рассказала о самых интересных эпизодах своей карьеры. Актриса не смогла приехать на мероприятие, поскольку из-за пандемии старается быть особенно осторожной. Однако звезда связалась с поклонниками по видеосвязи и откровенно ответила на все их вопросы.

Еще одна известная актриса театра и кино Александра Яковлева несколько лет ведет борьбу с раком груди. Недавно она решила воплотить в жизнь одно из своих желаний и впервые поиграть в боулинг.