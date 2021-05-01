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Зеленский рассказал о праздновании Пасхи на Украине

Политика
Зеленский рассказал о праздновании Пасхи на Украине
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 1 мая. Украинцы будут отмечать пасхальные праздники дома, заявил президент Незалежной Владимир Зеленский. На территории страны будет усилен контроль за соблюдением карантина.

Владимир Зеленский обратился с видеообращением к жителям Украины. Он поздравил народ с наступающей Пасхой и сказал, что в этом году граждане будут отмечать праздник дома.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил об усилении контроля за соблюдением карантина в праздничные дни и призвал жителей страны оставаться дома.

Киев продлил карантин и режим ЧС в связи с распространением коронавирусной инфекции до 30 июня.

Ранее бывший министр по чрезвычайным ситуациям Украины Нестор Шуфрич заявил, что при президентстве Зеленского страна не вернет Донбасс обратно.

украина зеленский пасха
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