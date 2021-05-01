Кушанашвили встал на защиту Меладзе после скандала с домогательствами

Москва, 1 мая. Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили высказался о скандале с домогательствами, разгоревшемся вокруг продюсера Константина Меладзе.

Тень на репутацию продюсера бросил рассказ украинской певицы Ани Лорак в эфире шоу «Судьба человека». Исполнительница намекнула, что Меладзе предлагал ей вступить с ним в интимные отношения, а взамен обещал помочь с карьерой. Певица отказалась, и тогда их сотрудничество с продюсером прекратилось. Коллегу поддержала украинская исполнительница Ольга Полякова, заявившая, что тоже получала подобное предложение от Меладзе.

Кушанашвили в этом скандале встал на защиту продюсера. Журналист считает Меладзе добропорядочным человеком.

«Поверьте мне, я знаком с братьями Меладзе! А вы бы не предложили соитие таким девушкам, как Надежда Грановская или Анна Седокова (бывшие солистки «ВИА Гры». — Прим. ФАН)?! У Ани Лорак просто более резонансная фигура, ее словам придан более федеральный масштаб», — заявил телеведущий в эфире своего YouTube-шоу «Каково!?» на YouTube.

Кушанашвили иронично отметил, что теперь нужно опрашивать каждую солистку «ВИА Гры» насчет домогательств. Ведущий также призвал Меладзе не оставлять обвинения без внимания и защищать свое имя в суде.

Константин Меладзе пока радуется прибавлению в семье — он стал дядей в шестой раз. У его брата Валерия и певицы Альбины Джанабаевой родилась дочь, имя которой рассекретил продюсер.