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Алексей Зубец рассказал, чем обернется отказ Зеленского от встречи с Путиным

Политика
Алексей Зубец рассказал, чем обернется отказ Зеленского от встречи с Путиным
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Москва, 1 мая. Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с критикой в случае отказа от встречи с коллегой из РФ Владимиром Путиным, считает доктор экономических наук Алексей Зубец.

По его словам, если украинский гарант побоится встречаться с Путиным, то он потеряет все предвыборные позиции. Плюс ко всему на переговоры его могут подтолкнуть французский президент Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель.

Алексей Зубец подчеркнул, что Зеленский окажется в очень слабой позиции и станет жертвой критики, если все-таки откажется от встречи. Но украинский лидер не станет этого делать, поскольку он — шоумен и любит овации, сказал эксперт.

Как стало известно ранее, Зеленскому устроили урок хороших манер за выходку с Ватиканом.

украина путин зеленский
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