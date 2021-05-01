Подопечную Этери Тутберидзе заметили на тренировке у Евгения Плющенко

Москва, 1 мая. Фигуристку Елизавету Берестовскую, которая официально является подопечной Этери Тутберидзе, заметили на тренировке в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Похоже, что 13-летняя Елизавета Берестовская, которая считается одной из самых талантливых российских фигуристок-юниорок, не будет выступать в команде Этери Тутберидзе в следующем сезоне. В официальном Instagram-аккаунте академии Евгения Плющенко появилось видео с тренировки. В кадр попала и юная фигуристка.

Как сообщает сайт 360tv.ru со ссылкой на источник, о переходе Берестовской к Плющенко говорить еще рано. Оказалось, что у спортсменки был только просмотр. Сама фигуристка сейчас рассматривает несколько вариантов, а сотрудничество с олимпийским чемпионом осложняется неудобным для нее расположением катка.

В феврале этого года 13-летняя спортсменка начала тренироваться в группе Этери Тутберидзе. До этого Берестовская работала с тренером ЦСКА Сергеем Давыдовым. Под его руководством она выиграла несколько этапов Кубка России, а также заняла пятое место на юниорском чемпионате России.

Недавно Евгений Плющенко объявил о прекращении работы с фигуристкой Александрой Трусовой. По словам олимпийского чемпиона, это было обоюдным желанием обеих сторон.