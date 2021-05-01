Полиция Брюсселя с помощью водометов разогнала участников фестиваля

Брюссель, 1 мая. Сотрудники правоохранительных органов Брюсселя применили спецсредства в отношении участников незаконного фестиваля Boum2.

Несогласованное мероприятие прошло в столичном парке Ля Камбр. На фестиваль прибыли сотни полицейских, которые окружили участников и вытеснили их с места проведения акции. Нарушители агрессивно встретили сотрудников полиции и начали кидаться камнями, ветками и бутылками.

В результате столкновения есть пострадавшие, их госпитализировали врачи скорой помощи. Часть участников покинула парк, однако попытки собраться в других местах продолжаются. Причиной запрета фестиваля стала неблагоприятная ситуация из-за коронавирусной инфекции.

Технические неисправности стали причиной возвращения пассажирского лайнера в Москву. За некоторое время до обнаружения неполадок борт вылетел в Брюссель.