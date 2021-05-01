Под Челябинском стартует всеармейский этап конкурса «Танковый биатлон»

Челябинск, 1 мая. Всеармейские этапы конкурсов АрМИ-2021 «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» пройдут в мае под Челябинском.

Согласно информации в Минобороны РФ, в состязаниях будут принимать участие лучшие экипажи боевых машин пехоты и танков четырех военных округов. Известно, что по итогам соревнований будут сформированы команды, которые будут представлять РФ на международном этапе АрМИ-2021.

От Центрального военного округа для участия в «Танковом биатлоне» будет направлена команда гвардейской танковой дивизии, одержавшая победу на окружном этапе конкурса, а команда из кузбасской мотострелковой бригады 41 армии поборется за право представлять Россию в «Суровом натиске».

Отмечается, что ЦВО участвует в состязании всеармейского уровня уже во второй раз.

Ранее военнослужащие Центрального военного округа провели под Екатеринбургом совместную тренировку перед парадом Победы.