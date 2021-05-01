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Лучшие повара Северного флота приняли участие в третьем этапе конкурсе «Армейский запас»

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Лучшие повара Северного флота приняли участие в третьем этапе конкурсе «Армейский запас»
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 1 мая. Третий этап конкурса профессионального мастерства «Армейский запас» прошел на Северном флоте ВМФ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В конкурсе приняли участие победители предыдущих этапов. В ходе третьего этапа лучшие повара соревновались в приготовлении блюд с произвольным и установленным меню.

«По условиям конкурса специалистам тылового обеспечения было необходимо показать свои навыки в стационарных и в полевых условиях. Североморцы на время устанавливали полевую кухню и готовили из выданного набора продовольствия суп, мясные и рыбные блюда с гарниром», — говорится в сообщении.

Судейская комиссия оценивала качество блюд по таким критериям, как тепловая обработка продуктов, цвет, вкус, запах и консистенция. Победители конкурса будут представлять Северный флот на заключительном этапе конкурса, который состоится на базе филиала академии МТО ВС РФ в городе Вольске.

Ранее военные полицейские Южного военного округа в рамках финального этапа конкурса «Страж порядка» преодолели сложнейшую трассу длиной десять километров. Конкурс проходил на базе Учебного центра военной полиции ВС РФ и полигона Шалхи, которые расположены в Северной Осетии, его финальный этап назывался «Военно-полицейский бросок».

россия армия Армейский запас
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