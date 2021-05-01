Давид Сассоли осудил решение Москвы внести его в санкционный список

Рим, 1 мая. Председатель Европарламента Давид Сассоли, включенный в санкционный список России, осудил меры Москвы в свой адрес.

Европейский политик сделал 1 мая заявление в эфире одной из итальянских радиостанций. Он раскритиковал решение Кремля о запрете на въезд в РФ для восьми официальных лиц ЕС.

«Думаю, они (власти России. — Прим. ФАН) пытались атаковать сердце европейской демократии. Это означает, что Европейский парламент выполняет свой долг предупреждать, призывать, защищать ценности правового государства и свободы», — сказал Сассоли.

Ранее сообщалось, что Евросоюз оставил за собой право ответить на российские санкции.