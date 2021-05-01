В Тульской области ссора вахтовиков на автозаправке закончилась убийством

Тула, 1 мая. Дорожное убийство раскрыто правоохранительными органами на заправке в Плавске. По имеющейся у следователей информации, ночью через этот город в родную Орловскую область добирались два вахтовика. В пути между ними произошел конфликт, решить который словами не удалось. Ссора на автозаправке переросла в противоправное деяние, когда один из мужчин пустил в ход холодное оружие. 34-летний потерпевший получил удар ножом в живот и скончался в медицинском учреждении.

«Злоумышленник с места преступления скрылся, однако благодаря совместным согласованным действиям сотрудников региональных управлений Следственного комитета и МВД был задержан спустя несколько часов», — рассказали в пресс-службе СУСК России по Тульской области.

Теперь следователи выясняют причины, по которым 61-летний мужчина решился на незаконное действие. Он заключен под стражу. Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статей 105 УК РФ.