Звезда «Американской истории ужасов» Уиттрок появится в сериале «Корпус Зеленых Фонарей»

Лос-Анджелес, 1 мая. Звезда сериала «Американская история ужасов» Финн Уиттрок сыграет одну из главных ролей в новом супергеройском проекте. Актер снимется в сериале «Корпус Зеленых Фонарей».

Над проектом о героях вселенной DC Comics работает компания HBO Max. Уиттрок сыграет в сериале Гая Гарднера. В комиксах этого героя изображали как пародию на американского мачо и воплощение гиперпатриотизма восьмидесятых годов, передает Deadline.

Создатели сериала обещают охватить несколько десятилетий и показать разных членов Корпуса Зеленых Фонарей. На экране должны появиться как герои комиксов, так и персонажи, которые ранее не были известны.

Ранее стало известно о планах выпустить супергеройский сериал из другой киновселенной — Marvel. Для платформы Disney+ могут снять многосерийный фильм о Росомахе.